2020/06/16 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 20 جندياً هندياً باشتباكات مع القوات الصينية غرب جبال الهيمالايا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 20 جندياً هندياً باشتباكات مع القوات الصينية غرب جبال الهيمالايا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 20 جندياً هندياً باشتباكات مع القوات الصينية غرب جبال الهيمالايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).