تعرض يودي بحياة منتسب بالحشد في صلاح الدين

2020/06/16 | 22:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن هجوما مسلحا على نقطة تفتيش اودى بحياة منتسب في الحشد الشعبي باحدى مناطق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تعرضا على نقطة تفتيش تابعة للواء التاسع الفوج الاول حشد شعبي ضمن منطقة مطيبيجة في محافظة صلاح الدين، اودى بحياة احد عناصر الحشد".

وشهد قاطع مطيبيجة على مدار الاعوام الماضية عمليات امنية وضربات جوية كثيفة الا انها لم تسفر عن تطهير القاطع من الاوكار والجيوب والانفاق التي تتحسن بها الجماعات المسلحة من تنظيم القاعدة سابقا وداعش والتنظيمات الاخرى منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

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