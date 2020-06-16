الأرض تشهد كسوفا حلقيا نهاية هذا الأسبوع

2020/06/16 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يستعد عشاق النجوم والعلماء لحدث فلكي هام تشهده السماء في 21 يونيو، بظهور الكسوف الحلقي الشمسي، والذي لا ينبغي تفويت مشاهدته على الإطلاق.ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر بعيدا جدا عن الأرض لتغطية الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة من الضوء حول القمر المظلم.وأوضحت ناسا: “يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون […]

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