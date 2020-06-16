العراق يخطط لـ «إلغاء» جولات التراخيص

2020/06/16 | 22:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميکشف وزير النفط احسان عبد الجبار، أمس الثلاثاء، عن تخطيطه لإلغاء جولات التراخيص وتشغيل الحقول النفطية من قبل الشركات العالمية، لافتاً إلى ان العراق نجح باستلام وتشغيل اكبر الحقول النفطية من اكبر شركة عالمية وهي شركة شل.وقال عبد الجبار، في حوار متلفز، ان «العراق في الشهر الماضي حقق ملياري دولار من بيع النفط 500 مليون دولار هي حصة الشركات الاجنبية».واضاف عبد الجبار، إن العراق «يخطط من اجل الغاء تلك التراخيص وعدم اعادة النظر بها كما يطالب البعض كون العراق قادر على ادارة الحقول النفطية كمما حصل في حقول مجنون التي تعد الاكبر عالميا من شركة شل العالمية ونجح بادارة الاعمال بكوادر عراقية وبنجاح 100%».واشار الى ان «كلفة انتاج برميل النفط الواحد في العراق في حقول غرب القرنة ومجنون تصل لأربعة دولارات فقط بدءاً من حفر البئر ونقل النفط لغاية وصوله الى ناقلة البيع».وأردف وزير النفط أن «اسعار النفط خلال جولات التراخيص في عام 2015 تختلف عن الان ما سبب ارباك في حجم تكلفة سعر البرميل مقارنة مع بيعه في الاسواق العالمية».وتابع عبد الجبار، ان «تخفيض التكلفة الاستخراجية مسؤولية تضامنية واغلبه يقع على عاتق وزارة النفط وقد عمدت على التخفيض عبر الاعتماد بنسب تصل الى 90% من الموارد العراقية لتشغيل الابار النفطية».وتصاعدت الأصوات الرافضة لجولات التراخيص النفطية التي أبرم مرحلتها الأولى قبل 9 سنوات إبان استيزار حسين الشهرستاني لوزارة النفط في حكومة نوري المالكي.ومنحت الشركات الأجنبية امتيازات مجحفة بحق العراق وكبلت العراق بقيود والتزامات مالية بددت ثروات البلاد، دون أي مردود على مستوى نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المهنية المحلية.إلى ذلك، تراجعت صادرات النفط ثمانية بالمئة بما يعادل 300 ألف برميل يوميا منذ بداية حزيران، وفقا لبيانات الشحن ومصادر بالقطاع، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق خفض الإمدادات بقيادة أوبك.وبلغ متوسط صادرات جنوب العراق في أول 14 يوما من حزيران الجاري 2.93 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون وتتبع منفصل لحركة الناقلات من مصدرين بالقطاع.يقل هذا 170 ألف برميل يوميا عن الرقم الرسمي لصادرات الجنوب في أيار.وقال أحد المصدرين «يدهشني أن صادرات البصرة تراجعت بالفعل منذ بداية الشهر»، مشيرا إلى شحنات ميناء البصرة الرئيسي بجنوب العراق.وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، صفقة لخفض غير مسبوق على الإمدادات في أيار لدعم أسعار النفط التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.ويخفض العراق الإنتاج 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.وتشير الأرقام إلى أنه بينما يحرز العراق تقدما، فإنه لم يف بعد بتعهده كاملا.وتفحص أوبك+ مستوى الامتثال خلال اجتماعات هذا الأسبوع بعد أن ضخت دول، منها العراق ونيجيريا، أكثر من حصتها المستهدفة في أيار.والجنوب هو المنفذ الرئيسي للخام العراقي، ولذا فإن انخفاض صادراته يظهر بدرجة معقولة التزام العراق بحصته في تخفيضات أوبك+.ويقول العراق إن من مصلحته الامتثال للاتفاق، وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل إن العراق سيصدر 2.8 مليون برميل يوميا في المتوسط في حزيران، مما يعني أن المعروض سينخفض عن المعدلات الحالية.كان العراق مترددا في الانضمام إلى الجهود السابقة لخفض الإمدادات بقيادة أوبك والتي بدأت في 2017، وكان في بعض الأحيان أقل أعضاء أوبك امتثالا للاتفاق.وستنخفض أيضا الصادرات من شمال العراق في حزيران.وتظهر بيانات الناقلات حتى الآن أن إجمالي صادرات الشمال بلغ حوالي 350 ألف برميل يوميا، منخفضا حوالي 130 ألف برميل يوميا عن أيار.وسيتماشى هذا المستوى مع طلب العراق من السلطات الكردية تصدير 370 ألف برميل يوميا كحد أقصى في حزيران.وربما تُجرى تخفيضات أكبر في بقية أيام الشهر الجاري، مما سيعزز الامتثال أكثر، بعد مطالبة شركات النفط بجنوب العراق بخفض إنتاجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخطط لـ «إلغاء» جولات التراخيص) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخطط لـ «إلغاء» جولات التراخيص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).