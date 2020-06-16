كوريا الشمالية «تنسف» مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية

2020/06/16 | 22:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدر عسكري كوري جنوبي، أن كوريا الشمالية نسفت فيما يبدو مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كايسونغ بالشمال.وكانت كوريا الشمالية وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة، وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018.وذكرت وسائل إعلام حكومية أن جيش كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية.وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنها تدرس «خطة عمل» لإعادة دخول المناطق التي أخليت من السلاح بموجب اتفاقية بين الكوريتين و»تحويل الخط الأمامي إلى حصن».وقال الجيش الكوري الشمالي «جيشنا سينفذ بسرعة وبشكل تام أي قرارات وأوامر للحزب والحكومة».وتصاعدت حدة التوتر مع تهديد بيونغيانغ بقطع العلاقات بين الكوريتين، واتخاذ إجراءات انتقامية، بسبب المنـــشورات التي تحمل رسائل تنتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بما في ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان.

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