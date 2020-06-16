2020/06/16 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أمرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية السعودية يوم الثلاثاء 16 يونيو حزيران 2020 بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة تلفزيونية تابعة لها بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب "بي.آوت.كيو"، وهي عملية قرصنة معقدة.وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة.وقالت "توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية".لكن اللجنة دعمت أيضا وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.ووصفت قطر الحكم بأنه "انتصار مدو" وقالت إن السعودية يجب عليها احترام حقوق الرياضة والترفيه رفيعة المستوى.وقالت بعثة السعودية لدى المنظمة في بيان "السعودية لها سجل حافل في حماية الملكية الفكرية وملتزمة بتطبيق قانونها وإجراءاتها الوطنية بما يتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية".ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت.حمل تطبيق مونت كارلو الدوليةويمكن للرياض أن تستأنف الحكم، غير أن الاستئناف قد يقع في دوامة فراغ قانوني لأن الهيئة المعنية بالاستئنافات في المنظمة ليست لديها ما يكفي من القضاة للتعامل مع قضايا جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة التجارة العالمية تبت في الخلاف بين السعودية وقطر حول "القرصنة") نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة التجارة العالمية تبت في الخلاف بين السعودية وقطر حول "القرصنة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).