الناطق بأسم الكاظمي : 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية

2020/06/16 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قال الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الثلاثاء ، إن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولاً للشرقاط في الخرق الاخير، مبينا أن القصف كان تصرفا استفزازيا.وذكر رسول في مؤتمر صحفي في بغداد ، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بدأ بسلسلة من الإجراءات لإصلاح المنظومة الأمنية، ووجه القوات الأمنية والاستخباراتية لمعرفة تفاصيل القصف الصاروخي".وأضاف، أن "18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولاً للشرقاط"، مبينا أن "القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة وندعو إلى عدم تكرره، ولا نسمح بأن يكون العراق منلطق للاعتداءات".وأكد الناطق باسم القائد العام أنه "لا توجد قوات تحالف ضمن المعسكرات العراقية باستنثاء عين الأسد، ولا توجد اية قوات امريكية في المعسكرات التي يتم قصفها، فقط تتواجد فيها قوات عراقية".ولفت رسول الى أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق بالقصف الذي استهدف المعسكرات العراقية".وفي وقت سابق من اليوم، علق السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، على دعوة وزارة الخارجية العراقية له وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب العمليات العسكرية التركية الاخيرة داخل الاراضي العراقية.

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