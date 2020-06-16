2020/06/16 | 22:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمامي : لجنة مراقبة البرنامج الحكومي غير مقتنعة بما قدم من برنامج لعمل الوزارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي : لجنة مراقبة البرنامج الحكومي غير مقتنعة بما قدم من برنامج لعمل الوزارات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي : لجنة مراقبة البرنامج الحكومي غير مقتنعة بما قدم من برنامج لعمل الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).