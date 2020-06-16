2020/06/16 | 22:41 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 5 وفيات بكورونا و 182 اصابة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 22:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 5 وفيات بكورونا و 182 اصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 5 وفيات بكورونا و 182 اصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).