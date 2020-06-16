حسن سالم: الحكومة “فيسبوكية” قادرة على الشرائح المجاهدة والمظلومة فقط

2020/06/16 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، الحكومة بالـ”فيسبوكية” وانها قادرة على الشرائح المجاهدة والمظلومة فقط.وقال سالم في حديث لقناة “العهد” اليوم الثلاثاء، ان “الحكومة قامت بقطع رواتب المجاهدين وتركت الجلادين وسأقوم برفع دعوى ضد الكاظمي في حال قطع رواتب المضحين”.واضاف سالم “لن نترك الكاظمي يؤدي دور المشرع او يفعل ما يحلو […]

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