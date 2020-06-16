نائب عن صادقون: لن نترك الكاظمي يؤدي دور المشرع او يفعل مايحلو له

2020/06/16 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، الثلاثاء، ان البرلمان لن يترك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتأدية دور المشرع او يفعل مايحلو له، مبينا انه سيرفع دعوى قضائية ضد الكاظمي في حال استمراره بقطع رواتب المضحين.وقال سالم في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة “فسيبوكية” قادرة على الشرائح المجاهدة والمظلومة فقط”.[…]

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