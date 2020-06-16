الاسدي يكشف تفاصيل خلاف كاد ان يحدث انشقاقاً داخل الفتح ويوضح الموقف من القصف الايراني لشمال العراق

2020/06/16 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان تحالفه اتفق مع رئيس مجلس الوزر...





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