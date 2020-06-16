2020/06/16 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف المتحدث باسم تحالف الفتح، رئيس كتلة السند، أحمد الاسدي، الثلاثاء (16 حزيران 2020) أن تحالفه &qu...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف الفتح: سنطيع المرجعية إن ارتأت تأجيل سحب القوات الأجنبية وهذه حقيقة طلب تنفيذه بعد 6 اشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
كشف المتحدث باسم تحالف الفتح، رئيس كتلة السند، أحمد الاسدي، الثلاثاء (16 حزيران 2020) أن تحالفه &qu...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف الفتح: سنطيع المرجعية إن ارتأت تأجيل سحب القوات الأجنبية وهذه حقيقة طلب تنفيذه بعد 6 اشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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