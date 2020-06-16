2020/06/16 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 182 اصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 22:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 182 اصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل 182 اصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).