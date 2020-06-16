كربلاء تحدد المشاريع الاستثمارية المتلكئة لغرض سحبها

2020/06/16 | 22:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..شددت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الثلاثاء، على تحديد المشاريع الاستثمارية المتلكئة من أجل سحب الاجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع .وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا مع رئيس هيئة استثمار كربلاء ، خطط الهيئة في مجال المشاريع الاستثمارية ، ونسب […]

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