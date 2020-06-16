غلق قاعتين لكمال الأجسام لمخالفتها مقررات خلية الأزمة غربي كربلاء

2020/06/16 | 22:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، إن “شعبة الرقابة الصحية في قضاء الحر 11 كم غرب المحافظة أغلقت قاعتين لكمال الأجسام لمخالفتها قرارات خلية الأزمة المحلية .وقال مدير الشعبة احمد ساجد العبودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الفرق الرقابية الصحية ، قامت بحملة […]

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