اكتشاف أول لتعشيش سلاحف “ردلي الزيتونية” البحرية  في الإمارات

2020/06/16 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف البحرية الذي يصادف 16 يونيو من كل عام تعلن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن أول تعشيش لسلحفاة “ردلي الزيتونية” البحرية في الدولة و يعد كشفاً الأول من نوعه محلياً، ويتمثل باكتشاف تعشيش سلحفاة ردلي الزيتونية البحرية في خور كلباء في محمية أشجار القرم بالقرب من نزل الرفراف، حيث […]

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