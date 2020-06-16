تسجيل 12 حالة وفاة بكورونا في ذي قار و109 اصابة و 21 حالة شفاء

2020/06/16 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، كما وسجل 109 اصابة ، و21 حالة شفاء .وقال المصدر ان ” المحافظة سجلت اصابات جديدة بفيروس كورونا بلغت 109 حالة اصابة ، و 21 حالة اكتسبت الشفاء التام ، فيما سجلت في ال 24 […]

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