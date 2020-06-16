برلماني سابق يطالب عبر “العهد نيوز” مجلس النواب باستجواب الكاظمي ويخاطبه قائلا: لا تكن تابعا للجيوش الالكترونية

2020/06/16 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب السابق محمد اللكاش، البرلمان باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمخالفته الصريحة لمواد دستورية وقانونية.وقال اللكاش في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء،: “لن نسمح للكاظمي بإعادة المعادلة الظالمة وان لا تكون” فيسبوكيا” او تابعا للجيوش الالكترونية التي لطالما ظللت الراي العام في مواضيع عدة”.واضاف اللكاش” في الوقت الذي كنّا نأمل […]

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