قصف 3 مواقع ارهابية في “مطيبيجة” على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/16 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي في ديالى، الثلاثاء، قصف 3 مواقع داعشية في المطيبيجة على الحدود مع صلاح الدين.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي قدمت معلومات مهمة عن مواقع 3 مضافات لتنظيم داعش الارهابي في عمق حوض المطيبيجة قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لكنها […]

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