مجلس الوزراء يخول المالية اقتراض 1.3 مليار دولار لتمويل مشاريع الكهرباء

2020/06/16 | 23:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

صوت مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على قروض بقيمة 1.3 مليار دولار من عدة مصارف اوربية من بريطانيا وألمانيا والسويد وجاءت هذه لدعم مشاريع شركة سيمنس في العراق التي توقفت بسبب غياب الأموال، بالإضافة إلى مشروع من شركة GE الامريكية، وجاءت هذه المشاريع كالتالي وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء:

ثالثا/ الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض المشاريع الاستثمارية، استنادا الى أحكام المادة (80/ سادسا) من الدستور، بحسب الآتي :

1- قرض مشروع تنفيذ وإكمال (8) وحدات تبريد توربينية، والتجهيز والإشراف على (32) وحدة تبريدية أخرى بمبلغ مقداره (70800000) يورو، فقط سبعون مليونا وثمانمائة الف يورو، من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من كومبرز بنك الألماني، وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ( Hermes).

2- قرض مشروع تنصيب وتركيب وتشغيل (9) توربينات غازية لمحطة كهرباء واسط بمبلغ مقداره (362000000) يورو، فقط ثلاثمائة واثنان وستون مليون يورو من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك ستاندرد جارترد وبضمانة من مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EKN.

3- قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية للخدمات الصحية بمبلغ مقداره ( 185000000) يورو، فقط مائة وخمسة وثمانون مليون يورو، لصالح وزارة الصحة، بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW.

4- قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية لكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ مقداره (400000000) يورو، فقط اربعمائة مليون يورو، لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW.

5- قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة / المرحلة الرابعة بمبلغ مقداره (120000000) دولار، فقط مائة وعشرون مليون دولار، الذي تنفذه شركة GE الأمريكية بتمويل من أحد البنوك الدولية ، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF.

6- قرض مشروع تأهيل محطة كهرباء بابل 400 KV بمبلغ مقداره (38000000) يورو، فقط ثمانية وثلاثون مليون يورو، الذي تنفذه شركة ABB السويدية ، بتمويل من بنك JPMORGAN، وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EKN.

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