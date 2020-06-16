قطر الأغلى عربياً من حيث الأسعار و العراق الثامن عربيا و (104 عالمياً)

2020/06/16 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أفاد تقرير “المقارنة الدولية” الصادر عن البنك الدولي بتصدر قطر والإمارات العربية المتحدة كأغلى الدول العربية من حيث أسعار مختلف السلع والخدمات.وطبقاً للتقرير، جاءت مصر كأرخص دولة عربية (في المرتبة 188) ضمن قائمة دول شملها التقرير وعددهم 200 دولة.وتلت قطر عربياً، الإمارات العربية المتحدة والكويت والضفة الغربية وغزة والبحرين ثم لبنان والعراق والمملكة […]

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