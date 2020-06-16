هيفاء وهبي تكشف عن قضيتها مع “أكبر نصّاب”

2020/06/16 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..غردت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها على تويتر ليل الاثنين، قائلة: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماء والأرض، تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم، وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي انت بالآخر تسرق كلّ هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة […]

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