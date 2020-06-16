“بريتيش بتروليوم” تعلن النهاية التامة لغلاء أسعار النفط

2020/06/16 | 23:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في أعقاب أزمة كوفيد-19 تراجع سعر النفط إلى حد كبير منذ بداية السنة، إذ انخفض من 70 دولارا إلى أقل من 40 دولارا حاليا.وبعيدا عن الأسباب الاقتصادية الحالية، تتوقع شركة ب.پ.أن يبلغ سعر البرميل حدود 55 دولارا فقط، وهو سعر سيكون منخفضا إلى غاية 2050.ويعود هذا الانخفاض أولا إلى حالة الاغلاق […]

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