وزير الشباب والرياضة يؤكد سلامة النجم احمد راضي والحكم علي كريم

2020/06/16 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، سلامة النجم الدولي احمد راضي والحكم علي كريم.وقال في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان "النجم الكروي احمد راضي بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد عقب اخر اتصال هاتفي معه مساء اليوم ومع الملاك الطبي المشرف الذي اكد تجاوزه المرحلة الحرجة وهو الان بحالة صحية جيدة، وكذلك سلامة الحكم علي كريم، حيث ان الملاك الطبي في مستشفى الخطيب اكدوا لنا تعافيه وتجاوزه مرحلة الخطر".وثمن درجال "الجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الطبية العاملة في مستشفى النعمان والخطيب والمسؤولية الكبيرة والمهنية العالية التي يتعاملون بها مع جميع المرضى، راجياً من الله ان تتم السيطرة على الوباء قريباً ويتجاوز شعبنا شدة الفيروس بفضل الله ورعايته والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة".

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