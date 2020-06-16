شرطة بغداد تكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في الزعفرانية

2020/06/16 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في منطقة الزعفرانية، مبينا ان احد الاشخاص قام بقتل شقيقه الاكبر ولاذا بالفرار.وقال المتحدث باسم القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقته "كلكامش برس" انه " بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي من قائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات حول حصول حادث مشاجره اثناء تجوال ضابط الدوريات ضمن قاطع المسؤلية وتحديداً منطقة الشيخ عمر ".وتابع انه "تم جلب طرفي المشاجرة الى مركز شرطة باب الشيخ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية ومعرفة اسباب المشاجرة ادعى المشتكي بأن المشكو منه قام بقتل شقيقه الاكبر في منطقة الزعفرانية".واضاف انه " بعد تم التعمق بالتحقيق مع المتهم وبفضل خبرة وحنكة ضباط التحقيق اعترف المتهم بجريمة القتل وانه اقدم على قتل شقيق المشتكي في منطقة الزعفرانية ولاذ بالفرار تم رفع الاوراق التحقيقية الى القضاء لإجراء اللازم".

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