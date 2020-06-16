حسن سالم : سأقوم برفع دعوى قضائية ضد الكاظمي في حال استمراره بقطع رواتب

2020/06/16 | 23:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، الثلاثاء، ان البرلمان لن يترك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتأدية دور المشرع او يفعل مايحلو له، مبينا انه سيرفع دعوى قضائية ضد الكاظمي في حال استمراره بقطع رواتب المضحين.وقال سالم في تصريح متلفز تابعته وكالة اين ، ان “الحكومة “فسيبوكية” قادرة على الشرائح المجاهدة والمظلومة فقط”.واضاف ان “الحكومة قامت بقطع رواتب المجاهدين وتركت الجلادين”، مؤكدا: “سأقوم برفع دعوى ضد الكاظمي في حال قطع رواتب المضحين، كما سأقوم برفع دعوى ضد الكاظمي بتهمة خرق قانون مستحقات المضحين”.واوضح: “لن نترك الكاظمي يؤدي دور المشرع او يفعل مايحلو له والبرلمان قال بالحرف الواحد انه لا يمكن المساس برواتب المضحين”.

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