صحة الكرخ تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الـ465 بكورونا هذا اليوم

2020/06/16 | 23:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت دائرة صحة بغداد /الكرخ، اليوم الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ في بغداد والتي بلغ عددها 465 حالة.وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إنها سجلت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات لغاية الساعة العاشرة من مساء يوم أمس والتي أعلن عنها اليوم وكان التوزيع الجغرافي للإصابات كما يلي :-حي الجهاد/ ٢٤ إصابة- حي العدل/ ١٧ اصابة- الدورة/ ٣٣ اصابة- الحرية/ ٢٧ اصابة- الشعلة/ ٢٩ اصابة- ابو غريب/ ١٠ اصابات- المعالف/ ٧ اصابات- الكاظمية/ ٣٤ إصابة- التاجي/ ٣ اصابات- چكوك/ ٢٥ اصابة- الرحمانية/ ٧ اصابات- حي التراث/ ٤ اصابات- شارع حيفا/ ٥ اصابات-الغزالية/ ٧ اصابات- الاسكان/ ٣ اصابات- الطوبجي/ ٦ اصابات- حي العامل/ ٤١ اصابة- الكرخ/ ٦ إصابات- المنصور/ ٤ اصابات- ابو دشير/ ١٢ إصابة- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة- حي الجامعة/ ٦ اصابات- العامرية/ ١٧ اصابة- العلاوي/ ١ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- حي الخضراء/ ٣ اصابات- السيدية/ ٢٠ اصابة- العطيفية/ ٤ اصابات- الاعلام/ ٢٨ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٣٤ اصابة

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