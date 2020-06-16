عمليات البصرة توضح اسباب انتشار القوات الامنية قرب ساحات التظاهر

2020/06/16 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن انتشار القوات الامنية قرب ساحات التظاهر في المحافظة.

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