صحفي يعلنها: الكاظمي عرض علي تعيين بمكتبه الاعلامي مقابل اسكاتي

2020/06/16 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الصحفي احمد عبد السادة، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد عرض عليه تعيين في المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء بهدف اساكت صوتي المعارض.وقال عبد السادة في حديث لقناة “العهد” اليوم الثلاثاء، ان “الترغيب والترهيب ابرز مايعمل عليه رئيسا الجمهورية والوزراء مع من يخالفهم الرأي” مبينا ان “الكاظمي يرفض أي صوت مؤيد للحشد الشعبي ويقوم […]

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