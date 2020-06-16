تقرير يرصد مستوى “الغلاء” في الدول: قطر الأعلى ومصر الأرخص.. تعرف على تسلسل العراق عربيًا

2020/06/16 | 23:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة افاد تقرير “المقارنة الدولية” الصادر عن البنك الدولي بتصدر قطر والإمارات العربية المتحدة كأغلى الدول العربية من حيث أسعار مختلف السلع والخدمات.وطبقاً للتقرير، جاءت مصر كأرخص دولة عربية (في المرتبة 188) ضمن قائمة دول شملها التقرير وعددهم 200 دولة، فيما جاء العراق بالمرتبة الثامنة.وتلت قطر عربياً، الإمارات العربية […]

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