وزير الزراعة: سيتم تشغيل 150 ألف مهندس زراعي وطبيب بيطري قريبا

2020/06/16 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الثلاثاء، عن قرب تشغيل 150 الف مهندس زراعي وطبيب بيطري.



وذكر اعلام الوزارة في بيان، ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اكد أن التعديلات جارية على قانون (24) لعام 2013 وتم عرضه على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونسخة منه على لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية"، مبينا انه "ومن خلال هذه التعديلات سيتم تشغيل وتمليك أكثر من 150 الفا من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والتمليك سيكون بمساحة 50 دونما من الاراضي المرورية و 150 دونما من الاراضي الديمية وسيتم التمليك بدون بدل مع احتساب مدة التفرغ الزراعي كخدمة فعلية".



واضاف أن "التعديلات الخاصة بالقانون الآخر رقم (35) لسنة 1983 سيتم بموجبها تمليك الفلاح مساحة (5 - 10) دونم وله الحق بإنشاء بستان أو مشروع زراعي على أن يتم التمليك بعد مرور 5 سنوات وستتم تغيير مدة العقد من (10) إلى (25) سنة وسيشمل هذا التعديل 200 الف متعاقد".



واشار الوزير الى ان "الخطط المستقبلية للوزارة ستعتمد على دعم المدخلات من جهة والمخرجات من جهة أخرى، من خلال شراء المحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير والشلب والذرة، وكذلك دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والبذور واللقاحات البيطرية والمبيدات".



وأشاد الخفاجي بـ"الجهود التي يقدمها الفلاح سيما خلال ظروف جائحة كورونا كونه مستمرا بعمله الزراعي لتوفير المنتجات الزراعية في الأسواق وان مقدار الدعم المقدم للفلاحين يعتمد على كمية التخصيصات المالية التي ستتضمنها الموازنة، حيث يجب تشجيع الفلاح لمواصلة العمل الزراعي".





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