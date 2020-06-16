بايرن ميونخ يتوج رسميا بالدوري الالماني قبل جولتين من الختام

2020/06/16 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توج فريق بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، (16 حزيران 2020) بلقب الدوري الالماني قبل جولتين من ختامه بعد الفوز على مضيفه فيردر بريمن 1- صفر في لقاء جرى على ملعب فيسير شتاديون ، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

الشوط الاول شهد دفاعا متراصا من بريمن ولعب بخمسة مدافعين وضيًق المساحات على البايرن وشل جميع فرص البايرن حتى الدقيقة 43 عندما كسر مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي مصيدة التسلل التي لعب بها البريمين والاعلان عن هدف التقدم لبايرن ميونخ وانتهاء الشوط الاول بالهدف الوحيد.

واستمرت افضلية البايرن في الشوط الثاني مع محاولات للبريمين وخاصة في الدقائق الاخيرة للقاء بحثا عن التعادل حيث النقطة تنفعه من شبح الهبوط الذي يطارده، الا ان نتيجة فوز البايرن وبهدف وحيد استمرت حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز اصبح رصيد بايرن ميونخ 76 نقطة من 32 مباراة وبفارق 10 نقاط عن الوصيف بروسيا دورتموند وبمباراة أقل، وبذلك توج البايرن رسميا من دون النظر لنتيجة المباراتين المقبلتين، وبذلك يحتفل البايرن بلقبه الثامن بطلا للدوري الالماني.

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بغداد اليوم - بغداد

أرسل نجم الكرة العراقية الكابتن احمد راضي اليوم الثلاثاء،( 16 حزيران 2020) ، من مستشفى النعمان بالاعظمية صورة حديثة له لكل العراقيين للإطمئنان على حالته الصحية.

وكتب راضي داخل اطار الصورة بصفحته الشخصية في ( فيس بوك) :(

بغداد اليوم - متابعة

يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة منافسه فالنسيا، في مباراة تقام بعد غد الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

نادي العاصمة الإسبانية مدريد، انتصر في أولى مباريات عودة الليغا الإس

بغداد اليوم/ بغداد

استقبل المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة طالب الموسوي اليوم الثلاثاء (16 حزيران 2020)، المدير العام لدائرة صحة الرصافة، رئيس خلية الازمة في بغداد، عبد الغني الساعدي، والوفد المرافق له.

وذ

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