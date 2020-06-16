2020/06/16 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر مقرب، اليوم الثلاثاء، بان المنتخب الوطني العراقي، سينخرط في معسكر داخلي باربيل قبل السفر، للانضمام بمعسكر خارجي استعدادا للتصفيات المزدوجة.وقال المصدر لـ" كلكامش برس"، ان "لاعبي المنتخب سيجتمعون في اربيل مطلع الشهر المقبل، قبل السفر لاقامة معسكر خارجي دون تحديد الدولة المضيفة لهذا المعسكر."واضاف انهم "ينتظرون من الحكومة تزويدهم بمبالغ مالية لاقامة المعسكر الخارجي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تضيف الاسود مطلع الشهر المقبل قبل الالتحاق بمعسكر خارجي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تضيف الاسود مطلع الشهر المقبل قبل الالتحاق بمعسكر خارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).