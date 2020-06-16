2020/06/16 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’أمازون’ تطرح تكنولوجيا جديدة للسماح بالتباعد في أماكن العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’أمازون’ تطرح تكنولوجيا جديدة للسماح بالتباعد في أماكن العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’أمازون’ تطرح تكنولوجيا جديدة للسماح بالتباعد في أماكن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).