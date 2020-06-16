2020/06/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة في رواية عركَشينة السيد إبراهيم الأعاجيبي من الرواياتِ التي يجب أن تتحول إلى عملٍ سينمائي يُترجم إلى لغاتٍ مختلفة، إنها تُجسد الجنوب العراقي بملوحتهِ، كان الكاتبُ عالماً عارفاً بلغةِ وطبيعةِ الجنوبيين، تبدأ الرواية بحدثٍ ذو دلالة عميقة أتقن صناعته الكاتب، يبدأه بعمليةِ تغيير اسم الطالب المقبل على دراسة الماجستير في علم النفس، يدقق موظف […]

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