2020/06/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طموحات علوان تصطدم بكورونا إلغاء الدوري يحرم النفط من تحقيق حلم اللقب الأول الناصرية – باسم ألركابي لولا كورونا وانتشار الوباء بسرعة الذي اثر على مجمل مجالات الحياة قبل ان تلغي الدوري الممتاز والتأثير في موسم الكرة والنفط لربما كاد يحيى علوان ان يدخل تاريخ نادي النفط وان يسكت منتقديه الذين شككوا في قدراته في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إلغاء الدوري يحرم النفط من تحقيق حلم اللقب الأول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إلغاء الدوري يحرم النفط من تحقيق حلم اللقب الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).