2020/06/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشرات تفاؤلية الليغا..يوميات حياة – حسين الذكر ظهر ميسي مع البرشا في الليغا ( بلك ) جديد كما ظهر اول مرة في موسم 2005 في إشارة واضحة على الامل والتواصل وعدم اليئس ..قبل يومين ظهر كرستيان رونالدو مع اليوفي في كوبا إيطاليا ..الاخبار الجديدة والجيدة تترى ..فالمواقع السياحية فتحت أبوابها للملأ والطيران […]

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