جريمة قتل غامضة في بغداد

2020/06/17 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في منطقة الزعفرانية، مبينا انها حدثت بعد مشاجرة بين شخصين.وقال ناصر في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي من قائد شرطة بغداد، وبعد ورود معلومات حول حصول حادث مشاجره اثناء […]

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