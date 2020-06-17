الغبان: ابلغنا رئيس الوفد المفاوض ان يرتكز الحوار في الجولة القادمة على تنفيذ خروج القوات الاجنبية

2020/06/17 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس كتلة الفتح النيابية، محمد الغبان، اليوم الثلاثاء، محددات التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية وفق المصالح والاحترام المتبادل.وقال الغبان في تغريدة له على منصة ’’تويتر’’، قائلاً: “خلال اجتماعنا اليوم في مجلس النواب، وبعد الاستماع في تقرير الفريق العراقي المفاوض، ابلغنا السيد رئيس الفريق المفاوض ان يرتكز الحوار في الجولة القادمة مع الجانب الامريكي […]

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