قانون لتشغيل 150 الف مهندس زراعي وطبيب بيطري على طاولة مجلس الوزراء

2020/06/17 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، اجراء تعديلات على قانون (24) لعام 2013 الذي سيوفر فرص عمل لـ 150 الف مهندس زراعي وطبيب بيطري.

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