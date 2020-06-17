تلك الفراشة علمت بالحقيقة لذلك لم تعد. - عمر بن أعمارة

2020/06/17 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_بن_أعمارة في إحدى الجزر النائية أنشأت مجموعة من الفراشات مملكتها الخاصة بعيدا عن صخب وضجيج الحضارة البشرية.



هكذا عاشت حياتها اليومية مستقرة وبشكل طبيعي دون أي تأثيرات خارجية وبعيدة عن أي أحداث تغير من طبائعها وعاداتها.



ذات زمان وفي إحدى الليالي المظلمة والكل معتكف في أشغاله الروتينية اليومية فإذا بنور قوي آت من بعيد يخترق سماء المملكة وينتشر في كل أنحاءها ويضيء كل أركانها.



لحظتها خرج الملك وحاشيته إلى ساحة ......





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