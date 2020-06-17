بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بعدم اجراء تغييرات على مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين

2020/06/17 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بحسب وثيقة صادرة من مكتبه وموجهة الى الوزارات والمحافظات كافة بعدم اجراء تغييرات على مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

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