2020/06/17 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة: قانون لتشغيل 150 الف مهندس زراعي وطبيب بيطري على طاولة مجلس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 00:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: قانون لتشغيل 150 الف مهندس زراعي وطبيب بيطري على طاولة مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: قانون لتشغيل 150 الف مهندس زراعي وطبيب بيطري على طاولة مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).