2020/06/17 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة لـ (الزمان): لقاء مرتقب يجمع بين بغداد وموسكو لتوريد لقاح كورونا الحكومة تخصّص أراضي سكنية للأطباء والعاملين في خط الصد الأول بغداد – قصي منذر صوتت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين وفق أولويات تحددها وزارة الصحة والبيئة، فيما سجلت الوزارة اصابة 1385 بفايروس كورونا موزعة على […]

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