2020/06/17 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستدعي سفير تركيا ويسلمه مذكرة إحتجاج بغداد – الزمان جددت الطائرات المقاتلة التركية طلعاتها الجوية امس لقصف مواقع داخل الاراضي العراقية في اطار عملية عسكرية.فيما استدعت وزارة الخارجيّة السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز على خلفية القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان وبثّ الذعر […]

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