2020/06/17 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقف السني يقرر إستمرار تعليق الصلوات في المساجد بغداد – الزمان قرر ديوان الوقف السني استمرار تعليق الصلوات في المساجد وإقتصارها على الملاكات الدينية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوقف سعد كمبش عقد اجتماعا تشاوريا ، ضم مختصين شرعيين وعددا من المختصين في الجانب الطبي والوبائي لبحث امكانية الفتح التدريجي للمساجد)، واضاف ان […]

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