الامن النيابية: البرلمان اخبر الوفد المفاوض لا تراجع عن قرار اخراج القوات الاجنبية

2020/06/17 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، بان البرلمان اخبر المفاوض العراقي لا عودة ولاتراجع عن قرار اخراج القوات الأجنبية.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاربعاء، “على المفاوض العراقي ان يحسم موضوع تحديد سقف زمني محدد لخروج القوات الأميركية من البلاد”.وبشان القصف التركي تسائل الزيادي “هل هناك اتفاق مسبق من حكومة الكاظمي […]

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