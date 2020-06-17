منتخب فيتنام يوافق على مواجهة أسود الرافدين ودياً

2020/06/17 | 00:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوافق الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين في الثامن من اكتوبر/ تشرين الأول المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين. واعلن الاتحاد الفيتنامي موافقته المبدئية لإقامة المباراة في موعدها المفترض، على أن تتم مخاطبة السلطات الحكومية للموافقة على خوضها بسبب جائحة فيروس كورونا، ونتيجة الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول بالنسبة لإقامة المباريات الودية. وستكون مباراة فيتنام هي المباراة الودية التحضيرية الأخيرة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، قبل التوجه إلى هونغ كونغ لمواجهة منتخب بلادها بالثالث عشر من اكتوبر المقبل لحساب الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة. وتسعى الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلى حسم مخاطباتها مع الاتحادات الاخرى بخصوص تأمين مباراتين وديتين قبل مباراة فيتنام الودية، وذلك من أجل التحضير المثالي لأسود الرافدين لمواصلة النتائج الجيدة، والتمسك بصدارة المجموعة الثالثة.

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