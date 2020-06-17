درجال : احمد راضي بصحة جيدة ونثمن جهود الملاكات الطبية

2020/06/17 | 00:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان النجم الكروي احمد راضي بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد .واضاف ان الحالة الصحية له مطمئنة تماما عقب اخر اتصال هاتفي معه مساء اليوم ومع الملاك الطبي المشرف الذي اكد تجاوزه المرحلة الحرجة وهو الان بحالة صحية جيدة .وثمن درجال الجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الطبية العاملة في مستشفى النعمان والمسؤولية الكبيرة والمهنية العالية التي يتعاملون بها مع جميع المرضى، راجياً من الله ان تتم السيطرة على الوباء قريباً ويتجاوز شعبنا شدة الفيروس بفضل الله ورعايته والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة

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